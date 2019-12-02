Церемония вручения «Золотого мяча»—2019 начнётся в 22:30

Сегодня, 2 декабря, в Париже состоится торжественная церемония, организованная журналом France Football. В ходе мероприятия будет объявлен обладатель «Золотого мяча» по итогам 2019 года. Начало — в 22:30 мск.



Напомним, в список претендентов на самый престижный индивидуальный приз в футболе вошли следующие игроки: Садио Мане, Трент Александер-Арнольд, Алисон Бекер, Жоржиньо Вейналдум, Вирджил ван Дейк, Роберто Фирмино, Мохамед Салах (все – «Ливерпуль»), Серхио Агуэро, Бернарду Силва, Рияд Марез, Кевин де Брёйне, Рахим Стерлинг (все – «Манчестер Сити»), Френки де Йонг, Марк-Андре тер Штеген, Лионель Месси, Антуан Гризманн (все – «Барселона»), Уго Льорис, Сон Хын Мин (оба – «Тоттенхэм Хотспур»), Душан Тадич, Донни ван де Бек (оба – «Аякс»), Килиан Мбаппе, Маркиньос (оба – «Пари Сен-Жермен»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал»), Криштиану Роналду, Маттейс де Лигт (оба – «Ювентус»), Карим Бензема, Эден Азар (оба – «Реал»), Роберт Левандовски («Бавария»), Калиду Кулибали («Наполи»), Жоау Фелиш («Атлетико»).



Действующим обладателем «Золотого мяча» является хорватский полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич.

Кто в 2019 году более всех заслуживает «Золотого мяча»?