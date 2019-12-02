В московской любительской лиге забили эффектный гол рабоной. Видео

В матче московской любительской футбольной лиги был забит эффектный гол.



В ходе атаки будущий автор гола оказался на углу штрафной площади и отдал передачу своему партнёру, находившемуся возле лицевой линии. Тот, получив пас, попытался обыграть защитника, однако мяч в результате отскочил в сторону. Первым на подборе оказался автор первоначальной передачи, решивший застать соперника врасплох.



Вместо навеса на партёров или прострела низом он использовал рабону – трюк, при котором футболист наносит удар по мячу позади опорной ноги при скрещивании ног. Вратарь оказался не готов к такому развитию событий и не сумел отразить мяч, который отправился в дальний верхний угол. Видео с красивым взятием ворот в своём «инстаграме» опубликовал пользователь с никнеймом nikolskiy72.

Видео доступно на «Чемпионате».