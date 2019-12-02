Гиггз запретит Бэйлу играть в гольф во время чемпионата Европы

Главный тренер сборной Уэльса Райан Гиггз запретит нападающему национальной команды Гарету Бэйлу играть в гольф перед главным летним турнирном, чтобы уберечь игрока от рецидива травмы.

Наставник национальной сборной считает, что игроку мадридской команды нужно полностью сосредоточиться на футболе во время чемпионата Европы.



«Гиггз дал понять, что внимание игроков может быть сосредоточено только на футболе во время пребывания на сборах. При выборе базирования не будет учитываться наличие гольф-клуба. Сборной нельзя попасть в ситуацию, когда игроки могут рисковать своим здоровьем из-за посторонних вещей в лице гольфа. Я ценю, что есть футболисты, которые смотрят на это по-другому. Нельзя тренироваться весь день, должно быть место отдыху и развлечению», – приводит слова представителя Футбольной ассоциации Уэльса Джонатан Форд The Times.