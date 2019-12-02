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ЦСКА — «Арсенал»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ

ЦСКА — «Арсенал»: составы команд на матч 18-го тура РПЛ
Футбол / РПЛ 0

Стали известны стартовые составы ЦСКА и тульского «Арсенала» на матч 18-го тура Российской Прмьеер-Лиги. Встреча состоится сегодня, 2 декабря, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию матча.

ЦСКА: Акинфеев, М. Фернандес, Карпов, Дивеев, Магнуссон, Кучаев, Бистрович, Дзагоев, Влашич, Обляков, Чалов.

Запасные: Помазун, Тороп, Ахметов, Сантос, Набабкин, Сигурдссон, Нисимура, Гогуа, Бийол, Шарлия, Щенников, Тикнизян.

«Арсенал»: Шамов, Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Бауэр, Горбатенко, Ткачёв, Чаушич, Костадинов, Луценко.

Запасные: Нигматуллин, Левашов, Хагуш, Денисов, Довбня, Берхамов, Пантелеев, Ломовицкий, Лесовой, Аджоев, Кангва, Тудорие.

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