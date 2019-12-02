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«Манчестер Юнайтед» хочет купить Видаля в январе

«Манчестер Юнайтед» хочет купить Видаля в январе
Футбол / Англия 0

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к чилийскому полузащитнику «Барселоны» Артуро Видалю, утверждает The Sun.

По данным источника, представители английского клуба уже обсудили с каталонцами возможность трансфера футболиста. «Барселона» оценивает хавбека в € 15 млн. Игрок может согласиться на переход, так как редко получает место в основном составе каталонского клуба. Также чилийцем интересуется «Интер».

Видаль перешёл в «Барселону» летом 2018 года из мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера составила € 18 млн. В нынешнем сезоне 32-летний хавбек принял участие в 10 матчах чемпионата Испании (три — в основном составе), в которых стал автором четырёх забитых мячей. Контракт игрока с клубом действует до лета 2021 года.

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