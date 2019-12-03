Газинский: в матче с «Тамбовом» у «Краснодара» была низкая скорость

Полузащитник «Краснодара» Юрий Газинский прокомментировал результат матча 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).
«Нам не удалось добиться победы. Я считаю, что нам необходимо брать три очка дома, если мы хотим бороться за верхние строчки в таблице. Не могу сейчас сказать, в чём именно проблема. Мы каждый раз возвращаемся к одному и тому же вопросу: что не получилось и что нужно было сделать по-другому? Нам сегодня не удалось взломать оборону соперника, отсюда и все проблемы.
Впереди два важнейших матча: и чемпионат России, и Лига Европы. Нам нужно выходить из группы в Лиге Европы и брать с «ЦСКА» три очка, чтобы уходить на перерыв, находясь в таблице как можно выше. Конечно, сейчас в приоритете матч с «ЦСКА», всё постепенно.
Я согласен, в матче с «Тамбовом» у нас была низкая скорость, многое не получалось. Начали неважно, потом выровняли игру, мяч вроде был под контролем, но нам всё равно не удалось добиться победы. Судейство в этом матче? Никак не могу прокомментировать это. Судьи поступили так, как считали нужным.
Мы стараемся играть в свой футбол с любым соперником, но не всегда это получается, как сегодня, например. Когда у нас есть моменты, пусть их и мало, мы должны обязательно их реализовывать, сегодня нам это не удалось», — передаёт слова Газинского корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.
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