Спаич — о ничьей с «Тамбовом»: «Краснодару» просто не повезло, не наш день

Защитник «Краснодара» Урош Спаич прокомментировал ничью в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги с «Тамбовом» (0:0).

«Мы потеряли два очка, конечно, мы не можем быть довольны этим результатом. У нас было несколько хороших моментов, но мы не смогли их реализовать. Я думаю, что не только нам тяжело играть с такими командами, как «Тамбов». Мяч никак не попадал в ворота, была эта обидная штанга во втором тайме. Не могу сказать, что игра была очень грубой. Наверное, нам просто не повезло, не наш день. Так получилось, такое иногда случается. Жаль, что наши конкуренты проиграли, а нам не удалось выиграть. У нас был хороший шанс подняться на вторую строчку в таблице. Мы не отчаиваемся, всё впереди, скоро мы уже начнём подготовку к матчу c ЦСКА.



Я не совсем согласен с тем, что у нас в этом матче была низкая скорость. У нас было достаточно хороших моментов, нужно было просто реализовать их. Конечно, мы должны были выигрывать сегодня, очень обидная ничья. Что есть, то есть, будем двигаться дальше.



Мы ожидаем более открытый футбол в матче против ЦСКА. Эта команда, как и мы, бьётся за высокие позиции в таблице, поэтому мы ожидаем, что они будут много атаковать в субботу. Мы играем дома при поддержке трибун, и это даёт нам некое преимущество. Мы должны сделать всё возможное, чтобы получить три очка в этом матче», — передаёт слова Спаича корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.