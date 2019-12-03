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Роналдиньо поздравил Месси с 6-м «Золотым мячом»

Роналдиньо поздравил Месси с 6-м «Золотым мячом»
Футбол / Испания 0

Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо поздравил своего бывшего одноклубника Лионеля Месси с вручением 6-го «Золотого мяча».

«Теперь их 6, брат мой. Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности быть с тобой сегодня вечером в Париже. Но в моем сердце любовь и уважение к тому удивительному человеку, которым ты являешься. Как спортсмену, мне не нужно говорить, что каждая игра — это шоу», — сообщил Роналдиньо в «твиттере».

Эта награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

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