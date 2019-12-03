Эвертон может перейти в «Эвертон»

Нападающий «Гремио» Эвертон может в скором времени пополнить ряды одноимённого клуба из Англии, сообщает Goal.com.



По словам издания, «Эвертон» хочет усилить атакующую линию в зимнее трансферное окно в связи с проблемами при создании голевых моментов. В настоящее время «ириски» ведут переговоры с бразильским клубом и готовятся сделать предложение по 23-летнему футболисту. Ожидается, что сумма потенциального трансфера может достичь £ 30 млн (€ 35 млн).



Эвертон защищает цвета «Гремио» на протяжении всей профессиональной карьеры, которая стартовала в 2014 году. В сборную Бразилии форвард вызывается с прошлого года.



В нынешнем сезоне Эвертон принял участие в 29 матчах бразильской Серии А, в которых записал на свой счёт 11 голов (1 – с пенальти) и 5 результативных передач, а также получил 3 жёлтые карточки.



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