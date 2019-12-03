Модрич — об отсутствии Роналду на церемонии: нужно быть здесь из уважения

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал отсутствие нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду на церемонии вручения «Золотого мяча».



«Я горд быть в этом зале и отдать приз Месси, который полностью заслужил его. Думаю, традиция передачи приза прежним обладателем новому – это здорово, так ты выражаешь уважение. Мы соперники, но не враги, хотя в футболе люди порой принимают вещи слишком близко к сердцу и доводят до крайностей.



Что касается отсутствия Роналду, я могу говорить только за себя. Я рад быть здесь. Футбол заключается в уважении, и если ты не выигрываешь, то из уважения должен быть здесь, ведь это праздник спорта», — приводит слова Модрича A Bola.



Напомним, обладателем «Золотого мяча» стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. Роналду занял третье место в итоговом списке.

Месси получил «Золотой мяч» из рук Модрича, Роналду не пришёл. Фото с церемонии