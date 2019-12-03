Временным наставником «Витесса» после ухода Слуцкого стал экс-тренер клуба

«Витесс» на своём официальном сайте огласил имя специалиста, который в ближайшее время будет занимать должность главного тренера команды, освободившуюся после ухода в отставку Леонида Слуцкого.
Преемником российского наставника стал Джозеф Остинг, ранее работавший в клубе в качестве тренера юношеских команд, а в 2018 году входивший в штаб основного состава. Руководство «Витесса» при этом продолжит поиски наставника.
Напомним, о своём уходе Слуцкий сообщил СМИ после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с «Херенвеном» (2:3), ставшего для «Витесса» пятым подряд. Ранее команда из Арнема проиграла также «Спарте» (0:2), «Гронингену» (1:2), «Эммену» (1:2) и «АДО Ден Хааг» (0:2).
Слуцкий возглавил «Витесс» летом 2018 года. В минувшем сезоне команда под его руководством заняла пятое место в чемпионате Нидерландов.
- 3 декабря 2019
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