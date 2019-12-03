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Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали первым 61 раз, ван Дейка — 69

Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали пер
Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали первым 61 раз, ван Дейка — 69
Футбол / Англия 0

Стали известны подробности голосования за «Золотой мяч» по итогам 2019 года, вручение которого состоялось на церемонии в Париже накануне, 2 декабря.

Как сообщалось ранее, победитель в номинации нападающий «Барселоны» Лионель Месси опередил ближайшего преследователя в лице защитника «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка на 7 баллов.

При этом при определении итоговой тройки лидеров аргентинца поставили на первое место меньше раз, чем голландца. Месси выбрали первым 61 раз, в то время как ван Дейка – 69.

Это награда стала шестой для 32-летнего аргентинского футболиста. Ранее Месси завоевывал «Золотой мяч» в 2009, 2010, 2011, 2012 и 2015 годах. По количеству «Золотых мячей» аргентинец вышел на первое место, обогнав форварда туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду. Предыдущим обладателем «Золотого мяча» был полузащитник мадридского «Реала» и сборной Хорватии Лука Модрич.

Месси опередил ван Дейка в голосовании за «Золотой мяч» на 7 баллов
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