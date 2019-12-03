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Руководство ПФЛ выбрало структуру проведения первенства сезона-2020/21

Руководство ПФЛ выбрало структуру проведения первенства сезона-2020/21
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0

Президент ПФЛ Андрей Соколов предложил два варианта структуры проведения первенства ПФЛ сезона-2020/21, из которых делегаты выбрали наиболее подходящий.

Все делегаты единогласно проголосовали за необходимость реформы. Решение было принято практически единогласно, лишь два кандидата решили воздержаться.

Была выбрана следующая структура проведения: сокращение количества групп до четырёх, возможность сохранения общего количества команд. Победители групп отправляются в ФНЛ, а четыре команды обратно в ПФЛ. Команды из группы «Восток» включаются в существующие группы (в 3 группы по 2 команды).

Клубы объединяются по принципу наименьших финансовых и временных затрат на транспортное сообщение для клубов ПФЛ. А также имеет место принцип равномерного распределения затрат на транспортное сообщение клубам зон «Центр», «Запад», «Юг», «Урал-Приволжье». Финансовые затраты на выездные матчи коснутся трёх групп (кроме «Юг») — от 2 до 2,5 млн рублей. Для команд из зоны «Восток» увеличение затрат будет существенным с 12 до 14 млн рублей.

Сокращение групп приведёт к созданию единого и целого продукта, создаст отличный визуальный облик лиги и увеличит количество матчей, которые дадут игровую практику для молодых футболистов. Помимо этого будет удобство в составлении календаря, единые сроки начала и конца сезона. Ежесезонно команды могут планировать календарь, а исходя из этого и бюджет.

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