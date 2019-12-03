Александер-Арнольд победил в голосовании за «Золотой мяч» в Шри-Ланке

Стали известны подробности голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года в разных частях света.



Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды прошла накануне, 2 декабря, в Париже. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



Неожиданными оказались итоги голосования в Шри-Ланке. Там победу одержал защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд, который в итоговом списке занял 19-е место, уступив в том числе сразу нескольким своим одноклубникам.



Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, финишировавший шестым, был выбран лучшим в Киргизии и Словении. Форвард «Баварии» Роберт Левандовски, оказавшийся восьмым в итоговом списке, стал первым в Германии и Польше. Партнёр Александер-Арнольда по «Ливерпулю» вратарь Алисон Бекер занял первое место в Гватемале и Кот-д’Ивуаре. В итоге он расположился на седьмой строчке.

Ван Дейк выиграл в голосовании в Европе, Месси — в Океании, Африке и Америке