Ван Дейк выиграл в голосовании в Европе, Месси — в Океании, Африке и Америке

Стали известны подробности голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года в разных частях света.
Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды прошла накануне, 2 декабря, в Париже. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
В Европе победителем голосования стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, занявший в итоге второе место. Он набрал 231 балл, Месси – 194. Схожая ситуация сложилась в Азии, где счёт по баллам 155:134 в пользу голландца.
Месси же добился преимущества по итогам голосования в остальных частях света. В Южной Америке он победил ван Дейка по баллам 47:39, в Северной Америке – 102:86, в Океании – 22:14, а в Африке – 187:154. При этом в Африке второе место занял одноклубник Вирджила – сенегальский форвард Садио Мане (170).
- 3 декабря 2019
-
14:56
-
14:42
-
14:41
-
14:35
-
14:30
-
14:23
-
14:22
-
14:12
-
14:03
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:33
-
13:23
-
13:19
-
13:08
-
12:52
-
12:29
-
12:15
-
12:06
-
11:40
-
11:15
-
10:52
-
10:47
-
10:33
-
10:30
-
10:20
-
10:08
-
10:01
-
10:00
-
09:56
-
09:51
-
09:33
-
09:24
-
09:02