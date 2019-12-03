Ван Дейк выиграл в голосовании в Европе, Месси — в Океании, Африке и Америке

Стали известны подробности голосования за обладателя «Золотого мяча» по итогам 2019 года в разных частях света.



Церемония вручения самой престижной индивидуальной футбольной награды прошла накануне, 2 декабря, в Париже. Обладателем приза стал нападающий «Барселоны» Лионель Месси.



В Европе победителем голосования стал защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк, занявший в итоге второе место. Он набрал 231 балл, Месси – 194. Схожая ситуация сложилась в Азии, где счёт по баллам 155:134 в пользу голландца.



Месси же добился преимущества по итогам голосования в остальных частях света. В Южной Америке он победил ван Дейка по баллам 47:39, в Северной Америке – 102:86, в Океании – 22:14, а в Африке – 187:154. При этом в Африке второе место занял одноклубник Вирджила – сенегальский форвард Садио Мане (170).

Месси при голосовании за «Золотой мяч» выбрали первым 61 раз, ван Дейка — 69