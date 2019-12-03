Рапино: Инфантино не говорил бы о гомофобии и расизме, если бы не было меня

Футболистка сборной США Меган Рапино, выигравшая «Золотой мяч» по итогам 2019 года среди женщин, призвала известных футболистов занять более решительную позицию в вопросах, касающихся меньшинств во всех сферах жизни.



«Президент США пишет обо мне в „Твиттере“. Я, несомненно, раздражаю его. Джанни Инфантино не стал бы говорить о гомофобии и расизме, если бы меня не было в центре событий. Долгое время он не касался этих вопросов. Теперь он знает, что я здесь и я не одна. Мы не перестанем его беспокоить. Гласность заставляет чиновников реагировать. Мы заявляем, что наши требования равной оплаты труда, а также требования борьбы с расизмом и сексизмом законны. „Золотой мяч“ даст мне больше возможностей выразить эту позицию в футбольном сообществе.



Большие звёзды футбола бегут от своих обязательств! Стерлинг и Кулибали, которые говорили о том, что страдали от расистских оскорблений, но это всё? Я стараюсь ставить перед собой серьёзные цели и высказывать своё мнение», — приводит слова Рапино Get French Football News.