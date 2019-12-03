Юнгберг: хотел бы проконсультироваться с Венгером

Исполняющий обязанности главного тренера «Арсенала» Фредрик Юнгберг отметил, что планирует проконсультироваться с бывшим наставником «канониров» Арсеном Венгером в преддверии домашнего матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтоном».



«Я действительно хотел бы проконсультироваться с Венгером. Я общаюсь с ним, но пока не разговаривал с ним после назначения, потому что сейчас слишком много разных дел. Но это в моём списке дел. Венгер провёл в „Арсенале“ 22 года, поэтому у него большой опыт. Вероятно, он знает некоторые вещи, которыми хотел бы со мной поделиться. Я бы хотел об этом узнать», — приводит слова Юнгберга The Guardian.



Напомним, Фредрик Юнгберг занял пост временного тренера «канониров» после отставки испанского специалиста Унаи Эмери. Под руководством Эмери «Арсенал» со счётом 1:2 потерпел поражение в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы с «Айнтрахтом».

Юнгберг: соперники теряют очки, думаю, что «Арсенал» может вернуться в топ-4