Семак вошёл в топ-10 по числу побед в качестве наставника «Зенита»

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак вошел в топ-10 по числу побед в качестве наставника петербургского клуба, сообщается на официальном сайте сине-бело-голубых.

Победа в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (1:0) стала для Семака 45-й во главе «Зенита». Для достижения этого показателя наставнику пришлось провести с клубом 74 матча. Быстрее него 45 побед с «Зенитом» одержали только Лучано Спаллетти (в 69-м матче) и Андре Виллаш-Боаш (в 72-м).

По проценту побед Семак (60,8%) входит в топ-3 в истории «Зенита», уступая лишь Мирче Луческу (63,4%) и Виллаш-Боашу (61,3%). По проценту набранных очков Семак (67,5%) занимает 4-е место. Более высокий процент только у Луческу (71,9%), Виллаш-Боаша (71,2%) и Спаллетти (69,8%).

Под руководством Семака «Зенит» в среднем забивает за игру 1,83 мяча, а пропускает 0,98. По этим показателям он уступает лишь Виллаш-Боашу (1,93 — 0,87) и Луческу (1,85 — 0,82).

Лидеры по количеству побед на посту главного тренера «Зенита»:



1. Павел Садырин — 125 побед в 262 играх.

2. Юрий Морозов — 121 победа в 323 играх.

3. Лучано Спаллетти — 105 побед в 184 играх.

4. Властимил Петржела — 73 победы в 145 играх.

5. Дик Адвокат — 68 побед в 139 играх.

6. Андре Виллаш-Боаш — 62 победы в 101 игре.

7. Константин Лемешев — 55 побед в 127 играх.

8. Вячеслав Мельников — 53 победы в 117 играх.

9. Герман Зонин — 47 побед в 162 играх.

10. Сергей Семак — 45 побед в 74 играх.