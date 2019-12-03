Венгер: буду рад дать совет Юнгбергу

Бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер отметил, что готов дать совет исполняющему обязанности наставника лондонского клуба Фредрику Юнгбергу. Ранее шведский специалист сообщил, что хотел бы проконсультироваться с Венгером в преддверии домашнего матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».
«Я всегда рад помочь своему бывшему клубу и игрокам. Если у него есть такая потребность, то, конечно, я готов помочь и буду рад дать совет. Моё сердце отдано «Арсеналу», и я хочу, чтобы они преуспели. Фредди предан клубу, в этом нет сомнений. Он хотел получить эту работу на протяжении долгого времени. Теперь у него есть возможность проявить себя. Давайте дадим ему возможность воплотить свои идеи и поддержим его», — приводит слова Венгера Sky Sports.
- 3 декабря 2019
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