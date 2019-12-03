Фанаты «Бордо» выбежали на поле и ушли только после возврата отобранных баннеров

Болельщики «Бордо» выбежали на поле на 10-й минуте матча 16-го тура чемпионата Франции с «Нимом» (в данный момент счёт 5:0, идёт 2-й тайм), сообщает «твиттер» Get French Football News.

Фанаты активно выражали протест против работы руководства клуба. Болельщики негодовали также по поводу того, что сотрудники стадиона перед началом матча отобрали у них баннеры с критикой в адрес руководства. Главный арбитр Клеман Турпен был вынужден приостановить матч.

Фанаты покинули поле после лишь после того, как руководство клуба разрешило вернуть им отобранные баннеры. После этого матч возобновился.

«Бордо», набрав 23 очка в 15 матчах, занимает пятое место в турнирной таблице французского национального чемпионата.