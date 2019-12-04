«МС» громит «Бёрнли», Родри забил пушечным ударом под перекладину. Видео

В матче 14-го тура английской Премьер-лиги «Бёрнли» — «Манчестер Сити» гости на 68-й минуте довели счёт до крупного — 3:0. Гол забил полузащитник Родриго Эрнандес. Он поймал отскочивший мяч на линии штрафной и пушечным ударом с лёта вогнал его под перекладину.

Видео доступно на «Чемпионате».



14-й тур АПЛ стартовал вчера, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0.



Сегодня, 4 декабря, встретятся «Лестер Сити» с «Уотфордом», «Вулверхэмптон» с «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» с «Тоттенхэм Хотспур», «Челси» с «Астон Виллой», «Саутгемптон» с «Норвич Сити» и «Ливерпуль» с «Эвертоном».



Завтра, 5 декабря, тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».