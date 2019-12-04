Лима: Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Франсиско Лима рассказал, что после ухода из стана «железнодорожников» в сборную России в 2005 году Юрий Сёмин хотел видеть его в российской национальной команде.
«Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России, но я отказался. Я рассчитывал попасть в сборную Бразилии. Точно так же я отказал сборной Италии, которая выиграла чемпионат мира в 2006 году. Как раз в год того мундиаля меня звал Липпи, но я отказал по той же причине – хотел играть за сборную Бразилии. Увы, не сложилось, хотя Сколари обещал вызвать меня ещё на ЧМ-2002.
Почему не вызвали? Я тогда был в «Роме» и провел свой лучший год в карьере. Меня назвали лучшим игроком в Европе. Сколари приехал к нам на последний матч сезона. Мы победили и на следующий день он был на базе «Ромы» и сказал, что вызовет меня на ЧМ-2002. Я должен был ехать на сбор, но в результате вместо меня пригласили Клеберсона. Сколари сказал, что не его вина, а федерации. Что это CBF выбрало Клеберсона», — сказал Лима в интервью корреспонденту «Чемпионата» Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Франсиско Лимой читайте в ближайшее время на «Чемпионате».
- 4 декабря 2019
-
01:32
-
01:06
-
01:00
-
00:56
-
00:54
-
00:35
-
00:32
-
00:27
-
00:22
-
00:22
-
00:17
- 3 декабря 2019
-
23:50
-
23:50
-
23:45
-
23:32
-
23:19
-
23:09
-
23:08
-
22:54
-
22:40
-
22:25
-
22:12
-
21:58
-
21:56
-
21:34
-
21:25
-
21:14
-
21:10
-
20:55
-
20:48
-
20:32
-
20:25
-
20:13
-
20:07
-
19:53