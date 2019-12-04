Лима: автобус «Локо» остановился, мы сунули пачку денег и забрали весь алкоголь

Недавно «Локомотив» опубликовал архивные кадры из чемпионской раздевалки в Ярославле 2004 года. Там голый Вадим Евсеев угрожает, что опустит полотенце. Валерий Филатов рассказывает о борьбе с монополиями, нефтяными компаниями и олигархами. А Юрий Сёмин кричит на всю раздевалку Лиме: «Одевайся! В 30 лет первый раз чемпионом стал». Бразилец в ответ показывает шесть пальцев: «Aaa seis vezes, campeão seis vezes» [Ааа шесть раз, чемпион шесть раз – в переводе с португальского]. Обязательно посмотрите этот момент на видео начиная с 1.20.

И вот спусти 15 лет Лима снова в России. Мы встречаемся на первом этаже отеля «Измайлово Бета». Бразильца сопровождают коллеги, с которыми он занимается агентским бизнесом. Уже через 10 секунд нашего общения у Лимы звонит телефон. Его партнёры, сидящие за столом, поясняют: «Переговоры». Кажется, речь идёт о продаже какого-то молодого бразильского футболиста в клуб из чемпионата Италии. Становится понятно, что в Россию Лима приехал во многом для того, чтобы наладить контакты с РПЛ перед зимним трансферным окном. Бразилец отдаёт трубку компаньонам и поворачивается ко мне:



– Так о чём мы говорили? Да, в ближайшее время в РПЛ могут появиться новые бразильцы.



– Представляю, как вам тяжело заходить на российский трансферный рынок, который уже весь переподелён и клубы предпочитают работать со своими агентами.

– А что вообще легко в футболе? У меня вся карьера была далеко не простой. Я прошёл голод и периоды, когда в меня никто не верил на просмотрах. Просто никто.



– Кто вас в той ситуации спас?

– Тренер Сантана. Мне тогда было 17 лет. Именно в этом возрасте я впервые сыграл на уровне профессионалов.

Фото: Из личного архива Лимы

– С какой целью сейчас приехали в Москву?

– Решить вопросы по некоторым игрокам. Встретились с важными людьми и сходили на «Локомотив». Мы только начинаем работать в агентском бизнеса. У нас есть фирма в Бразилии. Я занимаюсь Европой. Дальше поеду в Цюрих, а пока вот в Москве. Она, кстати, сильно изменилась.

– Что именно?

– Город стал намного современнее. Каких-то зданий больше нет, но зато много новых. При этом дом, в котором я жил в Кунцево, остался на месте. Я его видел по пути от базы к стадиону. Сама база «Локомотива» осталась прежней. Именно такой я её и запомнил. Все на тех же местах. Сохранились и некоторые люди, которых я застал: тренеры, массажисты и повары. С этими людьми связаны приятные воспоминания.

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– Как вообще «Локомотиву» удалось затащить в Москву чемпиона Италии?

– Мой контракт с «Ромой» закончился в 2004-м. Были варианты с другими итальянскими клубами. Я проводил отпуск в Бразилии. Появился большой интерес со стороны «Локо», о котором мне рассказал мой агент из Италии Эстина и ещё один агент по имени Арсен (Минасов. – Прим. «Чемпионата»). Они сообщили мне о хорошем предложении.



– Тяжело было дать согласие?

– Конечно, было много факторов. Всё-таки я жил в столице Италии, уже знал язык, а уезжал в страну, где бывает минус 30, 20 градусов. Хотя в плане футбола в Москве тоже хватало сильных футболистов: Лоськов, Хохлов, Маминов, наш вратарь… Кстати, «Локомотив» не был моим первым клубом, связанным с поездами. В Бразилии я играл за «Ферровиарию» [«Железнодорожный» – в переводе с португальского].

Фото: Alexey Ivanov/Pressphotos/Getty Images

– Что-то удивило, когда приехали в Москву?

– Помню, что меня уже в аэропорту узнали. Это был понедельник, мы только прилетели и, кажется, покупали симкарту для телефона, когда мужик спросил: «А ты – Лима?». В первый же день и в первый же час моего пребывания в Москве. В клубе тоже хорошо встретили, я общался со всеми в команде. У нас были свои приколы. Играли со снегом, когда тренировочное поле занесло. Меня учили русским плохим словам, а я делился португальскими выражениями.

– Билялетдинов рассказывал, что Евсеев запихивал бананы вам в сумку.

– Это Лоськов и Хохлов. Они клали мне в чемодан, чтобы я увозил с базы и не голодал. Да, у нас такие приколы были.

Фото: Pro Спорт

– Что осталось в голове с чемпионского матча в Ярославле?

– Помню, как после матча мы ехали в автобусе. В какой-то момент у нас закончилось пиво, и мы остановись у киоска, сунули пачку денег и забрали весь алкоголь. Продавщица пыталась спорить: «Не-не-не, так неправильно». Эх… Получилась восхитительная вечеринка.

– Говорят, что вы пели и танцевали полуголым.

– Я подключил к динамикам свою музыку – самбу и пагоджи играли на весь автобус. Все танцевали, все пьяные. Даже Сёмин выпивал.



– Что пили?

– Боже… Да всё: много пива, водка, виски, шампанское – мы всё забрали из киоска. Я взял микрофон и говорил в него по-русски: «Хорош-о-о-о». Это было первым, что пришло в голову. «Локомотив» – это хорошо-о-о-о! Все уже были поддатые. Праздновали всю ночь. Лоськов до сих пор помнит детали. Знаю, что Хохлов вспоминает те моменты. Сёмин тоже говорит, что лучшее время было тогда.

«Та команда была с хваткой бульдога!» Второму чемпионству «Локо» — 15 лет Вспоминаем золото-2004 вместе с героями того матча.

– В апреле 2005 года Сёмин ушёл из «Локо» в сборную России. Говорят, он звал вас туда.

– Сёмин хотел, чтобы я выступал за сборную России, но я отказался. Я рассчитывал попасть в сборную Бразилии. Точно так же я отказал сборной Италии, которая выиграла ЧМ-2006. Как раз в год того мундиаля меня звал Липпи, но я отказал по той же причине – хотел играть за сборную Бразилии. Увы, не сложилось, хотя Сколари обещал вызвать меня ещё на ЧМ-2002.



– Почему же этого не произошло?

– Я тогда был в «Роме» и провёл свой лучший год в карьере. Меня назвали лучшим игроком в Европе. Сколари приехал к нам на последний матч сезона. Мы победили, и на следующий день он был на базе «Ромы» и сказал, что вызовет меня на ЧМ-2002. Я должен был ехать на сбор, но в результате вместо меня пригласили Клеберсона.



– Неужели вы за столько лет не спросили у Сколари, что произошло?

– Спрашивал, конечно. Он сказал, что это не его вина, а федерации. Что это CBF выбрало Клеберсона.



– Странно, когда список игроков сборной определяет федерация, а не главный тренер.

– Это их дело и уже прошлое.



– Вернёмся к уходу Сёмина в сборную. Это сильно сказалось на «Локо»?

– Судя по тому, что я слышал от других футболистов, – да. Всё-таки с возвращением Сёмина команда начинала играть лучше. Многие тренеры руководили «Локомотивом», но только Сёмину удавалось брать чемпионства. Там велика его заслуга, и все должны её ценить.



– Сёмин, безусловно, заслуживает уважения. Единственное, его методы иногда вызывают улыбку. Говорят, он очень подвержен традициям, которые он сам формирует. Например, Сенников недавно рассказывал, как Сёмин заставлял на удачу всю команду бродить по лесу перед матчами.



– Менталитет человека невозможно изменить, но в этих прогулках нет ничего такого. Каждый раз, когда «Рома» играла вечером в Лиге чемпионов, мы днем ходили на прогулку. Капелло тоже так делал.



Сидящий рядом партнёр Лимы по агентскому бизнесу добавил:



– Помните 1:7 от немцев? В том матче Сколари выпустил в основе Бернарда под номером 20 вместо травмированного Неймара, потому что в своё время вместо травмированного Пеле вышел Гарринча под 20-м номером.



– Сразу несколько игроков «Локомотива» рассказывали, что в Москве вы могли пропасть на пару дней. Было такое? (вопрос Лиме)

– Да, несколько раз. Когда я был в Бразилии, то возвращался в клуб в день матча. Бывало, что за день до игры приезжал, и мы брали кубок. У всех разное тело, которое требует разных нагрузок. Мне всегда нравилось бегать и работать, но иногда требовалось время. Я не только в «Локомотиве» мог пропустить тренировки. При этом у меня не было никаких проблем с клубом.

– А что вы делали в эти дни вместо занятий?

– Ничего особенного, просто дома находился. Либо у себя, либо у друга. Затем возвращался к занятиям.



– В какой момент вы поняли, что уйдёте из «Локомотива»?

– Не было прям какого-то момента. Просто получил очень сильное предложение от «Катара» и ушёл из «Локомотива».



– Во всех источниках указано, что «Локомотив» отдал вас в аренду в Катар.

– Это не так.



– Об аренде говорили в том числе представители «Локо» (технический директор Хасан Биджиев. – Прим. «Чемпионата»).

– Нет. На самом деле я выкупил свой контракт у «Локомотива» – заплатил из моего кармана 300 тысяч евро и перешёл в «Катар». Расстался с руководством «Локо» хорошо.



– И последнее. У вас ещё был короткий период в «Динамо». Почему в нём вы поиграли лишь два месяца – июнь и июль 2006 года?

– Потому что Сёмин ушёл из «Динамо». Он меня звал. Для меня его фигура была очень важна. Без него у меня уже не было желания тренироваться. С клубом смогли договориться, у меня контракт с «Динамо» был всего на полгода рассчитан. Так что когда Сёмин ушёл, то и я ушёл.