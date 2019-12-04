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«Лилль» обыграл «Лион», одержав первую выездную победу в Лиге 1 с марта

«Лилль» обыграл «Лион», одержав первую выездную победу в Лиге 1 с марта
Футбол / Франция 0

В матче 16-го тура чемпионата Франции «Лион» уступил «Лиллю» со счётом 0:1. Встреча состоялась в Лионе на стадионе «Стад де Люмьер». Обслуживал матч арбитр Рудди Букке. Его ассистентами на линиях были Гийом Дебар и Жюльен Паселли.

Единственный гол был забил в середине второго тайма. На 68-й минуте автором забитого мяча стал Нанитамо Иконе, которому ассистировал Виктор Осимхен.

Для «Лилля» эта победа стала первой гостевой с 31 марта 2019 года. Тогда «доги» обыграли «Нант» со счётом 3:2.

«Лилль», набрав 25 очков, вышел на четвёртое место в турнирной таблице французского национального чемпионата. «Лион» (22) — на 8-м месте.

Напомним, что «Лион» является соперником «Зенита» в групповом этапе Лиги чемпионов.

Франция - Лига 1. 16-й тур
03 декабря 2019, вторник. 23:05 МСК
Лион
Лион
Окончен
0 : 1
Лилль
Лилль
0:1 Иконе – 68'
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