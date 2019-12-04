Гвардиола: все говорят, что «Манчестер Сити» выбыл из чемпионской гонки

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал гостевую победу над «Бёрнли» (4:1) в матче 15-го тура английской Премьер-лиги.

«Трудно контролировать физическую мощь «Бёрнли». Мы играли, делая невероятное количество передач, нам это и было нужно. Играть здесь непросто, но в первом тайме мы дали сопернику лишь один шанс, действовали умно и провели хороший матч. Сегодня счёт 4:1, но то же самое было в игре с «Ньюкаслом», однако они имели два шанса и забили оба. Наша игра была схожей. Мы в целом хорошо двигаемся в последних встречах.

Нам был нужен Габриэл Жезус. Я очень рад за него, он невероятный боец. Хочу от него именно этого – агрессии на его позиции. Важен менталитет, в его классе сомнений нет. Он так важен для нас и сегодня забил два восхитительных гола.

Родри был шикарен. Он здорово выходит из обороны в атаку. Он молод, а его физическая форма великолепна. Родри хочет учиться, он готов, поэтому мы всегда можем рассчитывать на него.

Что касается чемпионской гонки, то я не знаю. Все говорят, что мы выбыли, у нас нет шансов. Мы же думаем о себе и о следующей игре. Глупо думать о том, сколько раз надо победить, чтобы быть рядом. Сейчас начало декабря, безумная игра начинается. Игра за игрой», — цитирует Гвардиолу BBC.

«Манчестер Сити», набрав 32 очка, вышел на второе место в турнирной таблице АПЛ. «Бёрнли» (18) — на 11-м месте.