3 декабря в возрасте 83 лет ушёл из жизни заслуженный тренер России и Узбекистана Леонид Остроушко, сообщается на официальном сайте «Кайрата».
Карьера Остроушко в качестве футболиста прошла в «Кайрате». В Высшей лиге СССР Остроушко, выступавший на позиции полузащитника, отыграл за клуб 200 матчей и забил 8 мячей. В первой лиге он провёл семь сезонов и забил 55 голов. В 1957 году хавбек стал лучшим бомбардиром клуба.
После завершения карьеры Остроушко стал тренером и много лет возглавлял «Кайрат». В 1986 году он привёл клуб к наивысшему достижению в чемпионате СССР — 6-му месту. В 1988 году клуб стал обладателем Кубка федераций Советского Союза. В 2003 году «Кайрат» под руководством Остроушко выиграл Кубок Казахстана.
В России тренер работал со «Сменой-Сатурн» и «Спартаком-Орехово».
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