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Магистр «Что? Где? Когда?» Поташёв: у ЦСКА тупо нет денег

Магистр «Что? Где? Когда?» Поташёв: у ЦСКА тупо не
Магистр «Что? Где? Когда?» Поташёв: у ЦСКА тупо нет денег
Футбол / РПЛ 0

Магистр интеллектуального телешоу «Что? Где? Когда?» Максим Поташёв поделился мнением об игре своего любимого клуба ЦСКА в нынешнем сезоне.

«В этом сезоне с «Зенитом» за чемпионство уже никто не поборется, это понятно. Уровень игры и возможностей несопоставим. У ЦСКА есть шансы побороться за призовое место.

Сегодня спорили с «товарищами по несчастью», кто-то считает, что надо срочно избавляться от Гончаренко, но я считаю, что проблема не в нём. У команды тупо нет денег, без них ничего добиться нельзя», — приводит слова Поташёва «Екатеринбург Онлайн».

ЦСКА, набрав 33 очка, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19-м туре московский клуб на выезде сыграет с «Краснодаром». Матч состоится 7 декабря.

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