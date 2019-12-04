Ракитич не исключил возвращения в «Севилью»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич не исключил своего возвращения в «Севилью», за которую выступал в период с 2011 по 2014 год.

«Я всегда говорил, что есть один клуб, за который я уже играл и куда хотел бы вернуться, и это «Севилья». Надеюсь, что однажды это произойдёт. Все знают, как я люблю этот клуб и город. Но сейчас я сфокусирован на «Барселоне».

Я очень рад за «Севилью», как растёт команда и какие показывает результаты. Я чувствую гордость, когда вижу, что у команды всё получается. Мечтаю однажды надеть эту футболку снова», — приводит слова Ракитича El Desmarque.

Хорватский полузащитник провёл в «Севилье» три года и сыграл за команду 114 матчей, забив 25 голов. В составе клуба Ракитич стал обладателем трофея Лиги Европы в сезоне-2013/14.