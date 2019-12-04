Семак: у игроков «Динамо» эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо».
«Самый важный вопрос на сегодняшний день, который нам предстоит решить, — по поводу эмоций, усталости, травматизма, дисквалификаций. Всё вместе заставляет задуматься о том, что можно сделать и изменить, чтобы концовку провели на хорошем уровне. Каждый день занимаемся анализом физического и эмоционального состояния футболистов.
«Динамо» на протяжении шести матчей не знает поражений. Хорошие победы над лидерами нашего футбола. Ждёт очень серьёзный матч с очень хорошей командой, которая хорошо укомплектована. И эмоциональное состояние сейчас на высоком уровне, исходя из последних результатов. Нас ждёт очень сложный, тяжёлый матч. Естественно, когда команда набирает очки, то эмоциональное состояние футболистов улучшается. Думаю, футболисты находятся в приподнятом настроении. Команда, изначально перестроившись, играла в три центральных защитника, последние матчи проводит в четвёрке защитников. Есть вариативность в зависимости от футболистов, которые есть в распоряжении. Посмотрим, как «Динамо» сыграет с нами.
Сейчас мы должны думать только о «Динамо». Конечно, есть определённые вопросы, которые мы должны учитывать, но сейчас с точки зрения подготовки и анализа полностью сконцентрированы на матче с «Динамо».
Наш отрыв — это хороший задел, но он абсолютно ничего не гарантирует. Конечно, приятно побеждать, отрываться от группы соперников, но мы все прекрасно понимаем, какое количество очков нужно набрать и в скольких матчах победить, чтобы стать чемпионами России. Не думаем об отрыве, думаем только о том, чтобы как можно лучше сыграть в следующем матче и добиться победы», — приводит слова Семака официальный сайт клуба.
- 4 декабря 2019
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