Роналду: наше соперничество с Месси только начинается

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду высказался о своём соперничестве с капитаном «Барселоны» Лионелем Месси.

«Закончилось ли наше соперничество с Месси? Оно только начинается», — приводит слова 34-летнего Роналду El Chiringuito в своём «твиттере».

В минувший понедельник Месси стал первым футболистом в истории, который выиграл «Золотой мяч» — награду лучшему футболиста планеты по версии французского издания France Football. 32-летний аргентинец выигрывал приз в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 и 2019 годах. В активе Роналду на один «Золотой мяч» меньше. Португалец получал награду в 2008, 2013, 2014, 2016 и 2017 годах.

В текущем сезоне Роналду сыграл за «Ювентус» 16 матчей. На его счету 7 забитых мячей и 2 результативные передачи.