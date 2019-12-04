Пике признан лучшим футболистом года в Каталонии
Защитник «Барселоны» Жерар Пике признан лучшим футболистом года в Каталонии, сообщает Mundo Deportivo. Во вторник, 3 декабря, Федерация футбола Каталонии (FCF) провела церемонию вручения наград лучшим спортсменов региона.
«Я очень горд получить эту награду. Большое спасибо моим партнёрам по команде. Надеюсь, нас ждёт успешный год», — отметил Пике.
Пике выступает в составе «Барселоны» с 20018 года. Также защитник играет за национальную команду Каталонии с 2004 года. Вместе с «Барселоной» Пике трижды выиграл Лигу чемпионов, восемь раз становился чемпионом Испании, а также шесть раз выигрывал Кубок Испании и Суперкубок страны.
- 4 декабря 2019
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