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Матч Лиги 1 «Амьен» — «Реймс» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий

Матч Лиги 1 «Амьен» — «Реймс» перенесён из-за неблагоприятных погодных условий
Футбол / Франция 0

Матч 16-го тура французской Лиги 1 «Амьен» — «Реймс» был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба «Реймса» на своей странице в «Твиттере».

Встреча должна была состояться сегодня, 4 декабря, на стадионе «Ла Ликорн» в Амьене, однако из-за ограниченной видимости на стадионе было принято решение перенести матч. Комиссия турнира сообщит новую дату проведения матча позднее.

Ранее из-за дождя матч 15-го тура чемпионата Франции «Монако» — «ПСЖ» был перенесён на 15 января 2020 года. Встреча начнётся в 23:00 мск. Ожидается, что «Амьен» и «Реймс» также проведут матч 15 января.

«Амьен» набрал 16 очков в 15 матчах и занимает 16-е место в турнирной таблице Лиги 1. «Реймс» (21) — на 11-м месте.

Матч Лиги 1 «Монако» — «ПСЖ» перенесён на 15 января
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