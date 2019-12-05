Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гол и пас Абрахама принесли «Челси» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ

Гол и пас Абрахама принесли «Челси» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Астон Виллу». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 24-й минуте. После передачи Риса Джеймса ворота Тома Хитона поразил Тэмми Абрахам. На 41-й минуте египетский полузащитник гостей Махмуд Хассан счёт сравнял. Результативная передача на счету его соотечественника Ахмеда Эль-Мухамади. Победу синим принёс гол в исполнении Мэйсона Маунта, которому ассистировал Абрахам.

В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» занимает 4-е место. В активе синих 29 очков. «Астон Вилла» находится на 15-м месте, набрав 15 очков. Отрыв команды от зоны вылета составляет 1 очко.

Англия - Премьер-лига. 15-й тур
04 декабря 2019, среда. 22:30 МСК
Челси
Лондон
Окончен
2 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
1:0 Абрахам – 24'   1:1 Хассан – 41'   2:1 Маунт – 48'
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019