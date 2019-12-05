Гол и пас Абрахама принесли «Челси» победу над «Астон Виллой» в матче АПЛ
В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Челси» обыграл «Астон Виллу». Встреча состоялась на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне и завершилась со счётом 2:1.
Первый мяч в матче был забит на 24-й минуте. После передачи Риса Джеймса ворота Тома Хитона поразил Тэмми Абрахам. На 41-й минуте египетский полузащитник гостей Махмуд Хассан счёт сравнял. Результативная передача на счету его соотечественника Ахмеда Эль-Мухамади. Победу синим принёс гол в исполнении Мэйсона Маунта, которому ассистировал Абрахам.
В турнирной таблице английской Премьер-лиги «Челси» занимает 4-е место. В активе синих 29 очков. «Астон Вилла» находится на 15-м месте, набрав 15 очков. Отрыв команды от зоны вылета составляет 1 очко.
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