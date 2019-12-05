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«Ливерпуль» пропустил второй гол после удара Ришарлисона в падении плечом. Видео

«Ливерпуль» пропустил второй гол после удара Ришарлисона в падении плечом. Видео
Футбол / Англия 0

В матче 15-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» — «Эвертон» гости на 3-й добавленной к первому тайму минуте сократили отставание, сделав счёт 2:4. Отличился нападающий Ришарлисон. Он замкнул подачу с левого фланга, пробив в падении плечом.

Видео доступно на «Чемпионате».

15-й тур АПЛ стартовал во вторник, 3 декабря, матчем «Кристал Пэлас» — «Борнмут», который завершился победой хозяев со счётом 1:0. После этого «Манчестер Сити» в гостях разгромил «Бёрнли» — 4:1.

Сегодня, 5 декабря «Лестер Сити» дома обыграл «Уотфорд» (2:0), «Вулверхэмптон» на своём поле выиграл у «Вест Хэм Юнайтед» со счётом 2:0, «Манчестер Юнайтед» дома одержал победу над «Тоттенхэм Хотспур» — 2:1, «Челси» на своём поле оказался сильнее «Астон Виллы» (2:1), «Саутгемптон» дома взял верх над «Норвич Сити» со счётом 2:1.

Сегодня тур завершат матчи «Шеффилд Юнайтед» — «Ньюкасл Юнайтед» и «Арсенал» — «Брайтон энд Хоув Альбион».

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