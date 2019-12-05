Алли: «Тоттенхэм» слишком самоуверенно подошёл к матчу с «МЮ»

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Трудно найти позитив, когда твоя команда проигрывает. Мы знали, что нам нужно делать – сыграть так же энергично, как соперник. «Тоттенхэм» проиграл не потому, что «МЮ» был сильнее, вся проблема в отношении. Мы не были достаточно голодны до победы. Возможно «Тоттенхэм» слишком самоуверенно подошёл к матчу.
Да, в таких матчах нужно быть уверенным и высокомерным, но правильно использовать это всё. Мы действовали несколько небрежно, и за это наказывают. Нужно извлечь урок из этого поражения», — приводят слова Алли BBC.
- 5 декабря 2019
-
04:45
-
04:30
-
04:00
-
03:50
-
03:40
-
03:00
-
02:47
-
02:24
-
02:07
-
01:33
-
01:08
-
01:00
-
00:36
-
00:31
-
00:26
-
00:24
-
00:22
-
00:06
-
00:05
-
00:00
- 4 декабря 2019
-
23:57
-
23:50
-
23:49
-
23:44
-
23:33
-
23:24
-
23:20
-
23:19
-
23:15
-
23:11
-
22:59
-
22:55
-
22:42
-
22:33
-
22:26