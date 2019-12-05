Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Алли: «Тоттенхэм» слишком самоуверенно подошёл к матчу с «МЮ»

Алли: «Тоттенхэм» слишком самоуверенно подошёл к матчу с «МЮ»
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Трудно найти позитив, когда твоя команда проигрывает. Мы знали, что нам нужно делать – сыграть так же энергично, как соперник. «Тоттенхэм» проиграл не потому, что «МЮ» был сильнее, вся проблема в отношении. Мы не были достаточно голодны до победы. Возможно «Тоттенхэм» слишком самоуверенно подошёл к матчу.

Да, в таких матчах нужно быть уверенным и высокомерным, но правильно использовать это всё. Мы действовали несколько небрежно, и за это наказывают. Нужно извлечь урок из этого поражения», — приводят слова Алли BBC.

Моуринью: «Тоттенхэм» совершил ошибки в матче с «МЮ», но не стоит плакать о них
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019