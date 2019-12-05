Сульшер: Рашфорд играл так, будто он во дворе или на школьной площадке
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о выступлении нападающего клуба Маркуса Рашфорда.
«Парню 22 года, и сегодня он играл как будто во дворе или в школе на спортивной площадке со своими товарищами. Сегодня он получал удовольствие от игры. Иногда есть и давление на него, потому что от него ожидают действительно многого, ведь он не раз показывал, что может делать разницу.
Я рад, что он взрослеет и матереет, и он доказывает это своими выступлениями, я очень рад за него», — приводит слова Сульшера Daily Mail.
Маркус Рашфорд принял участие в 15 матчах английской Премьер-лиге в этом сезоне. 22-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.
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- 5 декабря 2019
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