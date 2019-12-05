Сульшер — о матче с «Тоттенхэмом»: впервые за долгое время «МЮ» был превосходен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

«Ты всегда счастлив, когда побеждаешь. Парни постоянно учатся и совершенствуются, но этим вечером мы были превосходны впервые за долгое время.

Эти три очка имеют огромное значение для «МЮ». У нас было слишком много ничьих в этом сезоне, команда слишком сильно отдалилась от ведущих позиций. Мы получили отличный урок в последних двух играх и вернулись в отличном стиле.

Мы начали перестройку. Мы приняли решения, которые нам пришлось принять, и теперь стремимся выстроить этот клуб так, чтобы он снова стал лучшим. При этом я не могу думать о краткосрочной перспективе, когда пытаюсь это сделать.

Когда мы наладим всё и выиграем три или четыре игры подряд, они снова почувствуют это чувство «Ман Юнайтед», — приводит слова Сульшера BBC.