Сульшер — о матче с «Тоттенхэмом»: впервые за долгое время «МЮ» был превосходен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал результат матча 15-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэм Хотспур». Встреча состоялась на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
«Ты всегда счастлив, когда побеждаешь. Парни постоянно учатся и совершенствуются, но этим вечером мы были превосходны впервые за долгое время.
Эти три очка имеют огромное значение для «МЮ». У нас было слишком много ничьих в этом сезоне, команда слишком сильно отдалилась от ведущих позиций. Мы получили отличный урок в последних двух играх и вернулись в отличном стиле.
Мы начали перестройку. Мы приняли решения, которые нам пришлось принять, и теперь стремимся выстроить этот клуб так, чтобы он снова стал лучшим. При этом я не могу думать о краткосрочной перспективе, когда пытаюсь это сделать.
Когда мы наладим всё и выиграем три или четыре игры подряд, они снова почувствуют это чувство «Ман Юнайтед», — приводит слова Сульшера BBC.
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