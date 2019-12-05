Источник: «Эвертон» может сегодня уволить Марку Силву и назначить Мойеса

«Эвертон» планирует уволить главного тренера команды Марку Силву сегодня, 5 декабря. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Liverpool Echo.

Как сообщает источник, «Эвертон» заменит португальца бывшим главным тренером Дэвидом Мойесом. Легенда клуба Тим Кэхилл, вероятно, придёт в команду в качестве помощника менеджера.



Поражение «Эвертона» от соседнего клуба из Ливерпуля усилило давление на Марко Силву, который может быть уволен уже сегодня. Есть информация, что руководство клуба освободит от обязанностей 42-летнего специалиста, так как команда показывает неудовлетворительные результаты уже в течение нескольких месяцев.



«Эвертон» опустился в зону вылета и занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 14 очками в активе. От спасительной 17-й строчки команду отделяет одно очко. Следующий матч подопечные Марку Силвы проведут дома с «Челси». Матч состоится послезавтра, 7 декабря.