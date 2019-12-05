«Локомотив» намерен выкупить Жоау Мариу у «Интера»
«Локомотив» намерен выкупить полузащитника Жоау Мариу у миланского «Интера». Об этом сообщает Calciomercato.com.
Московский клуб доволен выступлениями арендованного с правом выкупа полузащитника и выразил готовность осуществить полноценный трансфер португальца. Руководство «Локомотива» в ближайшее время планирует встретиться с представителями Жоау Мариу. Но предварительно москвичам нужно заручиться согласием самого игрока. Сумма выкупа футболиста, который принадлежит «Интеру», составляет € 18 млн.
В этом сезоне Жоау Мариу принял участие в 8 матчах Российской Премьер-Лиги. Игрок сборной Португалии забил один гол и отметился тремя результативными передачами. «Локомотив» занимает второе место с чемпионате России, набрав 34 очков в 18 турах.
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