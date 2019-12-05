Уткин: история с задержаниями показывает, что Дзюба давно не человек. Это бренд

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о поведении нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы после задержания болельщиков «Спартака».



«Нужно понимать, что эта история очень хорошо показывает, что Артём Дзюба уже давно не человек. Он не человек с его проявлениями, он даже, возможно, писать не ходит, понимаете? Артём Дзюба – это бренд.



Посмотрите, ему всё время несут детей. Он же сейчас поехал в детский дом зачем-то после всей этой истории. Вместо того чтобы поехать в КПЗ и освободить оттуда людей, сказать, что он на них абсолютно не в обиде и зла на них не держит. Вместо этого он едет в детдом. Почему? А подумайте, почему детей запрещено использовать в рекламе. Да потому что около детей все кажутся милыми, славными, трогательными. Между тем Дзюба – это уже бренд. Запретите Дзюбе рекламироваться детьми. Ну запретите. Хотя бы морально», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

«Ты просто попал под гребёнку». За что задержали фаната «Спартака» в Питере После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников.