«Ты просто попал под гребёнку». За что задержали фаната «Спартака» в Питере

«Зенит» и «Спартак» сыграли ещё в воскресенье, но страсти вокруг матча не утихают до сих пор. Если за несколько дней до игры болельщики обсуждали состав арбитров и мотивацию Дзюбы отомстить спартаковским болельщикам, то в день встречи и уже полнедели после него – болельщиков «Спартака» и их преследование со стороны силовых структур.

Дзюбу материли на всю Россию. Эта песня – к билетам по паспортам После акции в Сан-Марино, к сожалению, возможны последствия.

Сначала прошла новость о задержании фанатов «Спартака» после матча молодёжной команды красно-белых с «Зенитом». На следующий день стало известно о задержании 81 болельщика красно-белых и пятерых фанатов «Зенита».



Во время игры гости жаловались на «глушилки», которые мешали смотреть футбол. Гендиректор «Зенита» Александр Медведев объяснил это борьбой с вредителями. Но проблемы возникли не только во время игры. Вот так, например, выпускали болельщиков красно-белых после матча.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

А вот так провожали в Москву.

Но домой в тот вечер уехали далеко не все. Кому-то даже пришлось вернуться: заводящего фан-сектора «Спартака» Валерия Бевза (Amigo) полицейские забрали в Питер в качестве свидетеля, но в итоге выписали запрет на посещение футбольных матчей сроком на полтора года.



За Бевза уже вступились не только болельщики ЦСКА и «Локомотива», но и его любимый клуб – «Спартак». Там заявили, что за свой счёт окажут Валерию юридическую помощь и будут добиваться полной отмены запрета.

Заводящего «Спартака» везут из Москвы в Петербург. Это слепая охота Хватать без разбора – вот тактика полиции по «делу Дзюбы».

Но если история заводящего фан-сектора вызвала резонанс, то о причинах задержания ещё десятков болельщиков красно-белых и об их состоянии СМИ писали гораздо меньше. Ниже — история болельщика «Спартака» и автора телеграм-канала «Выезд ради выезда» Кирилла. Его без объяснения причин задержали ещё в субботу, а отпустили только в понедельник.

«Ты просто попал под гребёнку»

— Вместе с товарищами мы решили уйти с матча молодёжных команд пораньше, на 75-й минуте, но сначала выпускать нас отказались, — начинает он свой рассказ. — Ребята вернулись на трибуну, а меня всё-таки пропустили – я попросил пройти к парковке. После этого тут же взяли под руки и повели в автозак. Я спросил, за что меня задержали, но в ответ только: «Тебе потом всё объяснят». В автозаке я просидел минут десять, потом туда завели ещё пятерых парней. Двое из них реально кричали матные заряды, остальные просто решили уйти с игры пораньше. И в таком составе нас повезли в отделение.

— Мат был в сторону Дзюбы или против «Зенита»?

— Против «Зенита», но один заряд против Дзюбы тоже был. При этом в заряде про «Зенит» мата не было. Кстати, сотрудник «центра Э», который меня и задержал, на матче всё снимал на камеру.



— Что произошло в отделении?

— Сначала нас впятером завели в комнату допроса, одного парня, ему не было 18 лет, отправили куда-то по делам несовершеннолетних, ещё одного – в другой отдел. Мы остались вчетвером. Кстати, из Москвы был только я. Потом приехали представители академии «Зенита» со своей камерой и пошли подавать на нас заявление.

Болельщики «Спартака» в Екатеринбурге посылали Дзюбу. Снова У этой песни всё тот же мотив, что и в Сан-Марино.

— Сколько вы просидели в комнате допроса?

— Два или три часа. Нас начали фотографировать, спрашивать про татуировки, а меня фоткать не стали – у меня тату нет. После этого, видимо, посмотрели запись со стадиона. Парень, который нас принимал, сказал мне: «Ты сюда никак не вписываешься, но тебя приняли – так что уже поздно. Ты нам не подходишь, но остаёшься».



— Почему «не вписываешься»?

— Меня не было на видеозаписи. Получается, забрали просто из-за того, что решил уйти со стадиона пораньше. «Ты просто попал под гребёнку», — всё, что мне сказал Евгений из «отдела Э».

«Просил позвонить маме – запретили»

— Потом вас повели в камеру?

— Да, при этом забрали ремни и верёвки. Одному сообщили, что выпустят утром, второму – что после матча, а третьему – что держать будут 48 часов. Мне же сказали, что всё узнаю позже. При этом предложили подписать протокол, где было указано, якобы я махал руками и выкрикивал матные кричалки. Я отказался, потому что этого не делал.



— Была ли у вас связь?

— Пока сидел в комнате допроса – да, телефон не отнимали. Но я не знал, что со мной будет такое. А потом телефон забрали.



— Когда повели в камеру, дали позвонить?

— Нет, но пообещали дать ночью. Главный по смене нас невзлюбил – он болел за «Зенит». Ходил рядом с решёткой и пел: «Москва, по ком звонят твои колокола». Наши билеты на футбол он тоже порвал. Но главное — мне надо было позвонить маме, сказать, что всё в порядке. Но он запретил.

Полицейская охота на фанатов «Спартака» в Петербурге. Что происходит? Дмитрий Егоров попытался разобраться и вновь убедился, что дело вовсе не в Дзюбе.

— Как прошла первая ночь в камере?

— У меня из носа пошла кровь, поэтому я попросился к врачу — сказал, что поднялось давление. Наверное, я перенервничал. Вызвали скорую и начали оформлять конвой. В больнице мне помогли, сбили давление и повезли обратно. По дороге я разговорился с конвоем. Они охреневали и не понимали, за что нас так прижали, были на нашей стороне и даже купили мне воды за свой счёт. Я уговорил их попросить начальника дать мне позвонить маме. Но в итоге позвонить мне разрешил его коллега. Говорить можно было только по громкой связи, чтобы я не сообщил, где я и что со мной. Они сильно за это переживали. А с момента задержания прошло уже около девяти часов.



— Вам понятно, почему они переживали?

— Полицейские сказали, что на нас поступил приказ от высших руководителей. Этим ребятам мы были не нужны, по своей воле они готовы были нас выпустить, но им делать это запретили.



— Что за руководители?

— Когда я уже вышел, знакомые сказали, что это дело ФСБ.

«Спали в камере на скамейке из четырёх дощечек, было грязно и воняло мочой»

— Спать в камерах было возможно?

— В каждой камеры были клопы, вши, блохи. Сами камеры грязные, сильно воняло мочой. Спать надо было вдвоём на скамейке из четырёх дощечек. Хорошо, что она длинная – комнатка была три на четыре, поэтому доска была размером четыре метра. Спали голова к голове. Самое плохое – время могли спросить только у проходящих мимо сотрудников. Было какое-то отчаяние, непонимание – что происходит?

— Вам хотя бы дали поесть?

— Под вечер дали суп, есть можно было. А к моему сокамернику, он из Питера, приходила жена. Она передавала воду, влажные салфетки, заказала нам пиццу. Но нам ничего не отдали. Оказалось, что пиццу съели сами сотрудники.



— Среди задержанных были только болельщики «Спартака»?

— В одной из камер были ребята откуда-то с Кавказа, а ещё в отделение привозили пьяного болельщика «Зенита», но его отпустили часа через два – он ведь «свой». Мы же понимали, что если бы не болели за «Спартак», нас там вообще не было бы.



— Что было на второй день?

— Пришёл новый начальник суток, он относился к нам понимающе – спрашивал, что нужно, заботился, а вечером каждому дал позвонить.



— Вы же спрашивали у него, что будет дальше?

— «Когда руководство решит, тогда и будем думать», — ответ всегда был такой. Только под конец сказали, что надо дождаться суда в понедельник. При этом у нас ничего не спрашивали, просто говорили: «На футбол вы не попадёте».

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— В суд повезли с утра?

— Только в два часа дня. Надели наручники, поехали туда в автозаке. Перед судом с нас взяли объяснительные, сказали, что если подпишем, что мы ругались матом, – судья назначит штраф. А если не подпишем – останемся ещё на сутки. Мы все согласились подписать протоколы, хотя матом не ругались.

— В суде всё прошло быстро?

— Если бы. Мы часа четыре сидели в холодном автозаке без света, в наручниках и в согнутом положении, потому что здание суда «заминировали»! Потом, когда нас всё-таки завели внутрь, судья вообще отказался рассматривать дело – заявил, что штраф нам должны выписать в отделении. Тогда нас отвезли обратно, где мы уже оплатили штраф в тысячу рублей. Потом нас отпустили домой.

«Они превращают Дзюбу из героя во врага»

— Понимаете, кто во всём виноват?

— Всё шло откуда-то сверху. Обычным полицейским ведь тоже досталось из-за нас, им самим проблемы были не нужны. Это сто процентов показательная порка из-за Сан-Марино и зарядов в адрес Дзюбы. Мне же сказали: «Извини, ты просто под гребёнку попал». И с Валерой Амиго такая же история. Сейчас хотят сделать так, чтобы все молчали. А вообще хочу сказать спасибо болельщикам «Спартака», которые подняли шум. Если бы не они, может, я бы до сих пор сидел в Питере.

«Это сектантам, которые фашисты». Дзюба жёстко ответил «Спартаку» Сделал единственный гол «Зенита» и выдал тираду в микст-зоне уровня «тренеришки».

— Но вряд ли же во всём виноват один Дзюба, которому не понравились заряды в Сан-Марино?

— Артём просто дал повод, чтобы в фанатском движении стали закручивать гайки. Хотя после оскорблений Кононова никаких арестов не было, а как только оскорбили Дзюбу – пошло раздувательство этой темы.



— Вы, кстати, как к нему относитесь?

— Мне на него вообще пофиг. Пусть играет как угодно. Я болею за «Спартак», я не против кого-то. Мне было интересно посмотреть матч, я взрослый человек, у которого на неделе два выходных дня, и в это время я хочу расслабиться. В политику я тоже не лезу. Но после этой ситуации у меня к Дзюбе появилась вражда, хотя до этого её не было. Люди, наказывающие болельщиков просто так, подставляют Дзюбу. Они превращают его из героя во врага.



— Заводящего фан-сектора уже успели забрать из Москвы в Санкт-Петербург и на полтора года запретить ходить на футбол. Не боитесь, что за вами тоже приедут?

— Конечно, я боюсь, что могут позвонить в дверь, сказать, что я возвращаюсь. После этой истории я понял одно: в России возможно всё. И если человек сверху говорит, что кого-то надо закрыть, то его закроют. Сейчас футбол будет не для фанатов – футбольную культуру убивают. Кто-то будет ходить на матчи, но атмосфера куража и азарта пропадёт. Люди любят зрелище, футбол — это массовое мероприятие. А тут со зрителями так поступают… Хотя сейчас фанаты уже не дерутся, почти нет файеров. Но, наверное, такие фанаты, как я, потенциально опасны. Ведь уходить со стадиона раньше времени – это очень опасно!

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— Но вы на футбол ходить будете и дальше?

— Буду. Главная проблема – у меня сгорел «золотой год». Из-за этого сильно расстроен. Говорил об этом человеку из «центра Э», а в ответ: «Ну, извини». Вот так меня в первый раз в жизни приняли в полицию.