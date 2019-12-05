Полузащитник ЦСКА Сантос: никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия

Полузащитник ЦСКА Лукас Сантос поделился мнением о проблеме расизма в футболе.

«Никогда не жил в таком безопасном месте, как Россия. Я знаю, что здесь футболисты страдали из-за расизма, но напрямую я не сталкивался с этим. Однако в Бразилии дискриминация всегда была заметна. С раннего возраста я подвергался расистским оскорблениям на футбольных полях. Сейчас пытаюсь оградить себя от невежества людей. В борьбе с расизмом нужна мобилизация всех футболистов, включая и белых игроков. Знаменитости тоже должны подключиться к борьбе с предрассудками, связанными с расой, классом и полом», — приводит слова Сантоса El Pais.

Лукас перешёл в ЦСКА в сентябре 2019 года. В нынешнем сезоне 20-летний бразилец принял участие в пяти матчах за «армейцев» во всех турнирах.