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Дзюба: всегда был против закрытия трибун и задержаний болельщиков без причин

Дзюба: всегда был против закрытия трибун и задержаний болельщиков без причин
Футбол / РПЛ 0

Нападающий национальной команды России и «Зенита» Артём Дзюба рассказал, как относится к закрытию трибун и задержаниям болельщиков московского «Спартака».

«Я всегда был против закрытия фанатских трибун и задержаний болельщиков без причин. Но надо разбираться в каждом случае отдельно и в рамках правового поля. Мне неприятно, что из-за выходки отдельных лиц используют моё имя и пытаются очернить всё фанатское движение. Читал, что были пьяные, что люди матерились. Видел в соцсетях, что несовершеннолетнего отпустили. Мы не знаем повода, и проще всего сейчас написать, что «всех задержали из-за Дзюбы». Но если вы пьёте, материтесь в общественном месте, устраиваете драки, при чём тут Дзюба?

Не понимаю, когда говорят о закрытии секторов — пострадают много адекватных, преданных клубу болельщиков. Это перегиб. Футбол для народа. Мне говорят, что оскорбления — часть фанатской культуры. А по мне — как раз отсутствие этой культуры. Пора остановиться, не цепляться к словам, видеть позитив, понимать шоу. Когда я говорил, что будет война, не имел в виду плохого — мы бьёмся на поле, ты забываешь обо всём, сражаешься. А после матча жмём друг другу руки. Это нормально», — приводит слова Дзюбы «Спорт-экспресс».

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После этой истории у Артёма Дзюбы вряд ли прибавится поклонников.
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