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Аллегри рассказал, когда собирается возобновить тренерскую карьеру

Аллегри рассказал, когда собирается возобновить тренерскую карьеру
Футбол / Италия 0

Бывший главный тренер туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри рассказал о своих планах на тренерскую карьеру.

«После пяти лет в «Ювентусе» я не хочу возвращаться и делать плохо. Как только я прекратил сотрудничество с «Ювентусом» было принято решение взять паузу на один сезон. Следующий год будет важным. Мне предстоит сделать трудный выбор и нужно быть готовым к нему. Я беру уроки английского в Милане. У меня хорошо получается. Смотрю фильмы на английском языке, и если читаю что-то на английском, то прекрасно понимаю», — приводит слова Аллегри Football Italia.

Ранее сообщалось, что в услугах Аллегри были заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

В «старой синьоре» Аллегри проработал в период с 2014 по 2019 год. С командой тренер выиграл 5 чемпионатов, 4 Кубка и 2 Суперкубка Италии.

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