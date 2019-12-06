Рауш: нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед

Защитник московского «Динамо» Константин Рауш поделился мнением о предстоящей встрече 19-го тура Российской Премьер-Лиги с питерским «Зенитом».

«Думаю, «Зенит» привык играть в еврокубках, поэтому его выступление на два фронта никак не повлияет на наш матч. Своей игрой в чемпионате России футболисты «Зенита» доказывают готовность к такому графику. Так что не думаю, что это нам как-то поможет. Но нам должна помочь та форма, в которой мы сейчас находимся. «Динамо» показывает хороший футбол и берёт свои очки. Наверное, нет лучше момента для встречи с «Зенитом», чем после двух подряд побед над командами из группы лидеров (2:1 над «Ростовом» и «Локомотивом»)», — приводят слова Рауша «Известия».

После 18-го тура «Динамо» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 24 очка. «Зенит» (42) – 1-е место.

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится сегодня, 6 декабря. Встреча начнётся в 19:30 мск