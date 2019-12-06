Стали известны претенденты на приз лучшему игроку ноября в АПЛ

Семь игроков номинированы на премию лучшему игроку месяца чемпионата Англии по итогам ноября.



Болельщики могут проголосовать за лучшего, по их мнению, игрока на на сайте EA Sports. Чтобы определить победителя, голоса болельщиков будут объединены с голосами 20 капитанов клубов и группой футбольных экспертов.

На лучшего игрока месяца номинированы:

1. Деле Алли («Тоттенхэм») — 3 гола, 1 голевая передача в 4 матчах

2. Рауль Хименес («Вулверхэмптон») — 3 гола в 3 матчах

3. Садио Мане («Ливерпуль») — 3 гола, 1 голевая передача в 4 матчах

4. Ли Муссе («Шеффилд Юнайтед») — 1 гол, 3 голевые передачи в 3 матчах

5. Сон Хын Мин («Тоттенхэм») — 2 гола, 4 голевые передачи в 4 матчах

6. Чаглар Сёюнджю («Лестер») — 1 гол, 3 матча на ноль

7. Джейми Варди («Лестер») — 3 гола, 2 голевые передачи в 3 матчах

В октябре лучшим игроком месяца стал Джейми Варди. Нападающий «Лестера» получил эту награду в четвёртый раз в своей карьере, две из которых — в чемпионский для команды сезон-2015/16.