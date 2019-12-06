О. Семёнов рассказал, что грозит Запашному за слова о фанатах

Руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» и болельщик «Спартака» Олег Семёнов высказался о словах руководителя Большого Московского цирка Эдгарда Запашного про фанатов.



«РФС и РПЛ активно взаимодействуют с футбольными клубами и объединениями болельщиков по созданию на стадионах атмосферы комфорта и безопасности. Публичные призывы Запашного в СМИ и сети Интернет не только идут вразрез с этой кропотливой работой, но и по своей сути являются провокационными. В случае обращения граждан в Следственный комитет РФ будет проведена проверка о наличии в призывах Запашного признаков нарушения части 1 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства» в отношении социальной группы «болельщики». Параллельно граждане могут обратиться с аналогичным заявлением в Прокуратуру РФ.



Напомним, что часть 1 статьи 20.31 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусматривает ответственность за нарушение Правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований (Постановлением Правительства РФ от 16.12.2013 № 1156), что влечёт наложение административного штрафа в размере от 3 до 10 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 160 часов с наложением административного запрета на посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от шести месяцев до трёх лет либо без такового. Нарушение правил поведения в том числе может выражаться в оскорблении других лиц (в том числе с использованием баннеров, плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации) и совершении иных действий, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию. При этом полномочиями по возбуждению административных дел данной категории обладают сотрудники полиции», — сказал Семёнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Мостовой: высказывание Запашного безобразно. Болельщиков нужно уважать