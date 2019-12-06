Президент «Реала» предложил создать Суперлигу из клубов топ-5 чемпионатов Европы

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес предложил свою версию создания европейской Суперлиги, сообщает New York Times.

По задумке Переса, Суперлига будет состоять из двух дивизионов, в которые войдут по 20 клубов из топ-5 национальных чемпионов Европы. На этот момент речь идёт об английской Премьер-лиге, испанской Примере, итальянской Серии А, немецкой Бундеслиге и французской Лиге 1.

Команды, которые войдут в Суперлигу, не будут участвовать в национальных чемпионатах своих стран. В турнире будет действовать система понижения и повышения между дивизионами.

Свою идею президент «Реала» изложил главе ФИФА Джанни Инфантино и представителям некоторых топ-клубов Европы. Предполагается, что участие в Суперлиге позволит командам удвоить доходы.