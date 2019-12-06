«Зенит» — «Динамо»: составы команд на матч 19-го тура РПЛ

Тренерские штабы «Зенита» из Санкт-Петербурга и московского «Динамо» определились с составами на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Зенит»: Кержаков, дос Сантос, Ракицкий, Иванович, Караваев, Сутормин, Барриос, Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба.

Запасные: Рыбиков, Васютин, Осорио, Прохин, Смольников, Краневиттер, Мак, Мусаев.

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш, Рыков, Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов, Шиманьски, Филипп, Игбун.

Запасные: Лещук, Сангаре, Евгеньев, Шуньич, Каборе, Кардозу, Соснин, Грулёв, Н’Жье, Обольский, Панченко, Шейдаев.

Встреча состоится сегодня, 6 декабря, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию и текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Динамо».