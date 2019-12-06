Сычёв разорвал контракт с «Пюником», не сыграв за клуб ни одного матча

Бывший форвард сборной России Дмитрий Сычёв покинул «Пюник», сообщается на официальном сайте клуба.
«ФК “Пюник” по обоюдному согласию разорвал контракты с вратарём Евгением Кобозевым, полузащитниками Марко Бурзановичем, Оганесом Погосяном и нападающими Дмитрием Сычёвым и Оганесом Илангезяном.
ФК “Пюник” благодарит футболистов и желает им успехов в дальнейшей карьере», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
Сычёв подписал контракт с «Пюником» в конце августа. За клуб он так и не сыграл ни одного матча.
Ранее Сычёв выступал в составе таких команд, как московский «Спартак», «Локомотив», «Марсель», минское «Динамо», и в других клубах. В составе «железнодорожников» форвард — чемпион, обладатель Кубка и Суперкубка России. С 2002 по 2010 год Сычёв играл за сборную России. В составе национальной команды Сычёв — бронзовый призёр чемпионата Европы 2008 года.
- 6 декабря 2019
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